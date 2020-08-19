Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова оценила выступления Софьи Самоделкиной на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию.

Слова Буяновой приводит портал РИА Новости.

«Очень рада за такое чистое катание и в то же время за серьезную заявку, которую сделала Софья», — сказала Буянова, отметив, что Самоделкина стала единственной из участниц, кто показал в обеих программах прекрасные тройные аксели.

«И мы знаем, что у нее есть еще в арсенале четверной сальхов», — подчеркнула Буянова, пожелав воспитанницам школы ЦСКА идти только вперед и не бояться сделать шаг.

Напомним, Софья Самоделкина в произвольной программе прыгает сольный тройной аксель, а в короткой в каскаде с тройным тулупом.