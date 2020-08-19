Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил перспективы молодых игроков, пополнивших сине-бело-голубых в этом сезоне. Полузащитник Андрей Мостовой вернулся из «Сочи» и во всех играх этого сезона выходил на замену. Крайний защитник Данила Круговой прошлый сезон провел в «Уфе», а теперь является еще одним левым латералем в довесок к Дугласу Сантосу и Юрию Жиркову.

«Мостовой был отдан в аренду, что, на мой взгляд, было справедливо, — начинает рассуждать Рапопорт. — Он имел хорошую игровую практику в «Сочи»и очень неплохо себя проявил. Сейчас возможны варианты, что он мог бы еще пробыть какую-то часть сезона в «Сочи», чтобы полноценно играть. Все-таки в стартовом составе «Зенита» он выходить не будет, а станет лишь опцией замены. Многое будет зависеть от травм и дисквалификаций. Неясен вопрос и с Кузявым — уйдет или не уйдет. До окончания трансферного периода есть время».

Рапопорт высоко ценит футбольные качества Мостового.

«То, что это интересный игрок, хоть и приезжий, не воспитанник Петербурга, но с первых минут пребывания в «Зените-2» он мне понравился. Техничный футболист, имеющий перспективы. Возраст Мостового позволяет рассчитывать на рост. Раз Семак вернул его в «Зенит», значит рассчитывает. Насколько это будет продуктивно, покажет время. То, что этот игрок перспективный — никаких сомнений. Но повторюсь, если вдруг, он не будет полноценно играть, имеет смысл его в Сочи вернуть», — считает Рапопорт.

«Круговой — российский защитник, которого нужно было приводить в «Зенит». Схема «Зенита» объективно требует флангового защитника. Есть разноплановый Сантос, способный закрыть разные позиции, там может играть Юра Жирков, возраст которого все знают. Думаю, Круговой будет иметь возможность выходить. Парень способный, молодой. Не очень много он играл за «Уфу», но думаю, у него перспективы заиграть есть. Футболист интересный, если он будет получать игровое время и опыт, будет расти», — подчеркнул Рапопорт.

Специалист положительно оценил перспективы обоих игроков заиграть в «Зените».

«Это оба российских гражданина, у которых есть все возможности закрепиться в «Зените». Большую возможность имеет Мостовой, но у него другая позиция, где конкуренция значительно выше. А у Кругового нет такого большого количества игр, тем более он защитник, а значит необходим опыт. Но исходя из конкуренции, он может быть даже больше появляться в составе. Считаю, что эти игроки нужны «Зениту», — заключил Рапопорт.