Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА и назвал фаворита встречи.

«Для меня, конечно, фаворит «Зенит». Очень уверенно играли первые два тура, пусть даже набрали шесть очков, как армейцы, но по игре выглядел уверенней «Зенит», — сказал Кержаков в интервью «Комсомольской правде», добавив, что на стороне петербуржцев фактор домашнего поля.

Как считает Кержаков, «Зенит» будет играть с позиции силы, однако очень обдуманно — не в безбашенный футбол.

«Что делать ЦСКА? Сейчас я не вижу особых конкурентов для «Зенита» в России вообще. Но армейцы за счет движения и концентрации могут конкурировать», — отметил Кержаков, добавив, что футбол «Зенита» практичный и приносит результат.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.