Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счетом 1:1.

С=В первой тайму «Уфа» открыла счет: Павел Аликин отметился голом уже на второй минуте встречи, передачу на него отдал Олег Данченко.

На 18-й минуте «Спартак» сумел сравнять счет благодаря голу Эсекьеля Понсе с передачи Джордана Ларссона. До этого Ларссон не сумел реализовать пенальти, который заработал Понсе.

Отметим, это первая ничья для «Уфы» в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу, до этого команда Валима Евсеева проиграла «Краснодару» и победила «Арсенал».

«Спартак» набрал 5 очков в чемпионате, ранее команда Доменико Тедеско выиграла у «Ахмата» и сыграла вничью с «Сочи».