Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт только в середине второго тайма: за «Урал» забил Андрей Егорычев с передачи Дмитрия Ефремова.

«Локомотив» спасся от поражения на 87-й минуте: отличился Федор Смолов, передачу на него отдал Дмитрий Живоглядов.

Это первая потеря очков для «Локомотива» в сезоне-2020/21. Ранее команда Марко Николича победила «Рубин» и «Краснодар». В следующем туре «Локо» ждет московское дерби со «Спартаком».

«Урал» второй раз подряд сыграл вничью: ранее команда из Екатеринбурга поделила очки с «Рубином», а в стартовом туре чемпионата России проиграла московскому «Динамо». «Урал» в 4-м туре сыграет с «Краснодаром».