Тренер московского «Спартака», помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель рассказал о состоянии нападающего клуба Александра Кокорина и причинах его отсутствия в матче с «Уфой».

Слова Хинкеля цитирует портал «Чемпионат».

«Что касается того, что не прилетел Кокорин, то у него ещё проблема с мышечной травмой», — заявил тренер. По мнению Хинкеля, в ближайшее время Кокорин сможет залечить травму и вернуться в строй.

Напомним, Александр Кокорин пока не дебютировал за новый клуб в официальном матче: все три стартовых тура нового розыгрыша РПЛ нападающий пропустил.

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0, на гол Павла Аликина «красно-белые» ответили мячом Эсекьеля Понсе.