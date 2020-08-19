«Зенит» начал матч с ЦСКА в третьем туре РПЛ

Петербургский «Зенит» начал встречу против московского ЦСКА в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра проходит в Петербурге на «Газпром-Арене».

Петербуржцы вышли на поле в домашнем, лазурном комплекте формы, представители московской команды — в гостевом варианте. Отметим, этот матч — первый домашний для «Зенита» в сезоне-2020/21.

На встречу «Зенита» и ЦСКА была назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему на боковых линиях Игорь Демешко и Алексей Ширяев. Резервный арбитр матча — Алексей Амелин.

Обе команды пока идут без потерь в нынешнем розыгрыше чемпионата России: «Зенит» одержал две выездные победы — над «Ротором» и «Ростовом», ЦСКА обыграл «Химки» и «Тамбов».

В прошлом сезоне «Зенит» разгромил ЦСКА в выездном матче со счетом 4:0, но сыграл вничью со счетом 1:1 в домашней встрече.