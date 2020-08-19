Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч против московского ЦСКА в третьем туре Российской Премьер-лиги.

Игра пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Место в воротах займет Михаил Кержаков. В защите сыграют Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен и Юрий Жирков. Ярослав Ракицкий участия в матче не принимает из-за того, что был удален в предыдущей игре с «Ростовом».

В полузащите выступят Магомед Оздоев и Вильмар Барриос, в атаке Сергей Семак выпустил с первых минут Малкома, Себастьяна Дриусси, Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.

Отметим, игру будет судить бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами будут Игорь Демешко и Алексей Ширяев, резервным судьей будет работать Алексей Амелин.