Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова высказала мнение о том, стоит ли делать исключения по отбору на чемпионат России для Евгении Медведевой в связи с тем, что она тренируется в Канаде.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Великова отметила, что никаких исключений для Медведевой быть не должно.

«Она должна для себя определиться. Она вообще за Россию выступает или за другую страну? Пусть делает выбор», — сказала Великова, отметив, что вряд ли сейчас в сборной особо заинтересованы в Евгении Медведевой, поэтому ей вряд ли будут давать какие-то поблажки.

«Других девочек вполне достаточно», — заключила Великова.

Напомним, в сезоне-2020/21 отбор на чемпионат России будет проходить через Кубок России. Евгении Медведевой для участия в этапах КР придется оставаться в России, хотя на постоянной основе фигуристка тренируется в Канаде.