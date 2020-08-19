Чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Сергей Шахрай оценил решение заявить юниорку Камилу Валиеву на контрольные прокаты взрослой сборной России по фигурному катанию.

В интервью «Советскому спорту» Шахрай отметил, что в первом юниорском сезоне Валиева победила на чемпионате мира. «Валиева уже переросла юношеский уровень. Ей там делать нечего. Прокаты взрослой сборной пройдут в сентябре, у нее есть еще месяц для спокойной подготовки», — сказал эксперт.

По мнению Шахрая, Валиеву готовят к взрослому чемпионату России, поскольку там она может выступить в 14 лет, а также сможет составить серьезную конкуренцию опытным фигуристкам.

Напомним, Камила Валиева стала единственной юниоркой, заявленной на взрослые контрольные прокаты. Мероприятие состоится 12-13 сентября в «Мегаспорте».