Грозненский «Ахмат» выиграл у волгоградского «Ротора» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Матч прошел на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершился со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет только во втором тайме встречи, это сделал Владимир Ильин с передачи Олега Иванова на 47-й минуте. Спустя шесть минут «Ахмат» забил второй мяч, автором гола стал Одисе Роши. Затем «Ротор» сравнял счет стараниями Сергея Серченкова, но это не помогло команде зацепиться за очки.

Окончательный счет в матче установил Роши, оформив дубль на 61-й минуте.

На 29-й минуте пенальти не забил Андрес Понсе.

«Ахмат» сумел одержать первую победу в текущем розыгрыше РПЛ, до этого грозненцы сыграли вничью с «Арсеналом» и проиграли «Спартаку». «Ротор» потерпел второе поражение — ранее команда из Волгограда проиграла «Зениту» и сыграла вничью с «Динамо».