Азмун открыл счет в матче «Зенит» — ЦСКА в третьем туре РПЛ

Иранский форвард Сердар Азмун открыл счет в матче «Зенита» и ЦСКА в третьем туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Азмун нанес точный удар по мячу на 2-й минуте встречи. Голевую передачу в этой атаке сделал Артем Дзюба, скинув мяч головой.

Сейчас в матче продолжается первый тайм. Стартовый состав «Зенита» на эту встречу можно увидеть здесь.

На встречу «Зенита» и ЦСКА была назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему на боковых линиях Игорь Демешко и Алексей Ширяев, поскольку Арама Петросяна сняли с игры из-за травмы. Резервный арбитр матча — Алексей Амелин.