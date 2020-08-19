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  • 20:37,  19 августа 2020
ФК "Зенит"
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Азмун открыл счет в матче «Зенит» — ЦСКА в третьем туре РПЛ

Азмун открыл счет в матче &#171;Зенит&#187; &#8212; ЦСКА в третьем туре РПЛ
Сердар Азмун. Фото: ФК "Зенит"

Иранский форвард Сердар Азмун открыл счет в матче «Зенита» и ЦСКА в третьем туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Азмун нанес точный удар по мячу  на 2-й минуте встречи. Голевую передачу в этой атаке сделал Артем Дзюба, скинув мяч головой.

Сейчас в матче продолжается первый тайм. Стартовый состав «Зенита» на эту встречу можно увидеть здесь.

На встречу «Зенита» и ЦСКА была назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему на боковых линиях Игорь Демешко и Алексей Ширяев, поскольку Арама Петросяна сняли с игры из-за травмы. Резервный арбитр матча — Алексей Амелин.

Обе команды пока идут без потерь в нынешнем розыгрыше чемпионата России: «Зенит» одержал две выездные победы — над «Ротором» и «Ростовом», ЦСКА обыграл «Химки» и «Тамбов».

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