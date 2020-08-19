Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о том, что готова к работе со сборной России по биатлону.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Резцова отметила, что не раз говорила о готовности помочь российским биатлонисткам в лыжной подготовке, потому что видит, у кого какие проблемы.

«В свое время Ольга Вилухина задавала мне вопрос — почему я не помогаю сборной. Так меня не зовут. Видимо, я кому-то неудобна. Нет — так нет. Я не лезу», — сказала Резцова, отметив, что если бы в тренерском штабе сборной была бы стабильность, она бы смогла работать вместе с основными специалистами.

«Возможно, к следующей Олимпиаде СБР захочет пригласить меня. Все-таки за пару лет я бы смогла помочь команде выйти на новый уровень. Своим опытом, профессионализмом», — сказала Резцова, подчеркнув, что была первопроходцем конькового стиля в российском биатлоне.