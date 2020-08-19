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  • 22:17,  19 августа 2020
ФК "Зенит"
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Влашич дальним ударом сравнял счет в матче «Зенит» — ЦСКА

Никола Влашич
Никола Влашич. Фото: Википедия

Хорватский форвард московского ЦСКА Никола Влашич сравнял счет в матче с петербургским «Зенитом» в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит в Петербурге на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Мачт судит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

ЦСКА сумел сравнять счет на 26-й минуте встречи, Влашич дальним ударом сумел отправить мяч в ворота Михаила Кержакова.

На 20-й минуте счет в матче открыли футболисты петербургского «Зенита»: Сердар Азмун забил мяч с передачи Артема Дзюбы, который скинул мяч головой прямо под удар иранского форварда.

Обе команды пока идут без потерь в нынешнем розыгрыше чемпионата России: «Зенит» одержал две выездные победы — над «Ротором» и «Ростовом», ЦСКА обыграл «Химки» и «Тамбов».

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