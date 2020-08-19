Влашич дальним ударом сравнял счет в матче «Зенит» — ЦСКА

Хорватский форвард московского ЦСКА Никола Влашич сравнял счет в матче с петербургским «Зенитом» в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги.
Игра проходит в Петербурге на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Мачт судит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
ЦСКА сумел сравнять счет на 26-й минуте встречи, Влашич дальним ударом сумел отправить мяч в ворота Михаила Кержакова.
На 20-й минуте счет в матче открыли футболисты петербургского «Зенита»: Сердар Азмун забил мяч с передачи Артема Дзюбы, который скинул мяч головой прямо под удар иранского форварда.
Обе команды пока идут без потерь в нынешнем розыгрыше чемпионата России: «Зенит» одержал две выездные победы — над «Ротором» и «Ростовом», ЦСКА обыграл «Химки» и «Тамбов».
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