Влашич дальним ударом сравнял счет в матче «Зенит» — ЦСКА

Хорватский форвард московского ЦСКА Никола Влашич сравнял счет в матче с петербургским «Зенитом» в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит в Петербурге на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Мачт судит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

ЦСКА сумел сравнять счет на 26-й минуте встречи, Влашич дальним ударом сумел отправить мяч в ворота Михаила Кержакова.

На 20-й минуте счет в матче открыли футболисты петербургского «Зенита»: Сердар Азмун забил мяч с передачи Артема Дзюбы, который скинул мяч головой прямо под удар иранского форварда.