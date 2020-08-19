Мюнхенская «Бавария» начала матч против французского «Лиона» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Встречу судит бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистировать ему на боковых линиях будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр встречи — Карлос дель Серро Гранде.

Первым финалистом текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА стал «Пари Сен-Жермен», обыгравший накануне «РБ Лейпциг» со счетом 3:0. Голами в матче отметились Неймар, Хуан Бернат и Анхель ди Мария.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в воскресенье, 23 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.