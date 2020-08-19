Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА играют вничью после первого тайма в матче третьего тура Российской Премьер-лиги.

Матч проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, счет в матче после первого тайма 1:1.

Счет в игре открыл Сердар Азмун на 20-й минуте встречи, автором голевой передачи в этой атаке стал Артем Дзюба. Команда Сергея Семака нанесла по воротам соперника 5 ударов, из них всего 1 в створ — он и оказался голом.

Спустя несколько минут ЦСКА сравнял счет стараниями Николы Влашича, голевым пасом отметился Игорь Дивеев. Армейцы нанесли по воротам «Зенита» 8 ударов, 3 из них пришлись в створ ворот.

Встречу судит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым, ему помогают Игорь Демешко и Алексей Ширяев.