Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в третьем туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте арбитр матча Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Ростова» на Николае Комличенко, его реализовал немецкий форвард Максимиллиан Филипп.

На 45-й минуте «Динамо» забило второй мяч в игре: отличился Николай Комличенко с паса Себастьяна Шиманьски.

Это вторая победа «Динамо» в чемпионате: на старте турнира команда Кирилла Новикова обыграла «Урал», а затем поделила очки с «Ротором».

«Ростов» после стартовой победы над «Тамбовом» потерпел уже второе поражение кряду. Во втором туре подопечные Валерия Карпина проиграли «Зениту».