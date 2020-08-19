Петербургский СКА уступил казанскому «Ак Барсу» в стартовом матче товарищеском турнире «TANECO Кубок чемпионов».

Игра прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

Счет в матче открыли хоккеисты СКА на третьей минуте встречи, это сделал Миро Аалтонен. На это «Ак Барс» ответил шайбой Артема Галимова. Первый период СКА удалось завершить с лидерством, вторую шайбу команды забросил Кирилл Марченко.

После этого отличались только хоккеисты «Ак Барса»: Дмитрий Юдин, Дмитрий Воронков, Александр Бурмистров и Михаил Фисенко.

Следующие матчи на турнире «TANECO Кубок чемпионов» СКА проведет против уфимского «Салавата Юлаева» (20 августа) и магнитогорского «Металлурга» (22 августа).