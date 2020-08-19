Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун вывел сине-бело-голубых вперед в матче против ЦСКА в третьем туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», счет в матче на данный момент 2:1.

Сердар Азмун забил на 69-й минуте встречи, передачу на него отдал Вячеслав Караваев.

В первом тайме Азмун отличился на 20-й минуте, открыв счет в матче с передачи Артема Дзюбы. После этого ЦСКА мог сравнять счет благодаря голу Николы Влашича ударом из-за пределов штрафной площадки.

Сейчас в матче продолжается второй тайм.

Обе команды пока не проигрывали в нынешнем розыгрыше чемпионата России: «Зенит» одержал две выездные победы — над «Ротором» и «Ростовом», ЦСКА обыграл «Химки» и «Тамбов».