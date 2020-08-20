Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги контрольных прокатов юниорской сборной России и выделила Софью Самоделкину, тренирующуюся в группе Сергея Давыдова.

Самоделкина исполнила два тройных акселя — по одному в короткой и произвольной программах. По мнению Тарасовой, фигуристка продемонстрировала отличное владение прыжком.

«Она очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!» — сказала Тарасова, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, контрольные прокаты завершились в среду, 19 августа. Они проходили в подмосковном Новогорске.