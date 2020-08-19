Матч петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в третьем туре Российской Премьер-лиги в сезоне-2020/21 посетило более 28 тысяч человек.

Матч проходит в Петербурге на «Газпром-Арене», на данный момент счет в игре 2:1 в пользу хозяев.

В официальном «Твиттере» стадиона появилось сообщение о том, что на игре присутствует 28 602 зрителя. Согласно требованиям Роспотребнадзора, на матчах РПЛ в отдельных регионах может присутствовать до 50% от общей заполняемости стадиона. По техническим данным вместимость «Газпром-Арены» составляет 68 000 человек.

Пока 28,6 тысяч человек — текущий рекорд сезона-2020\21 в РПЛ.

В первом тайме «Зенит» и ЦСКА обменялись голами: на точный удар Сердара Азмуна гости ответили голом Николы Влашича. Во втором тайме Азмун оформил дубль, забив с передачи Вячеслава Караваева.