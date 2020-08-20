Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги контрольных прокатов юниорской сборной России, которые завершились вчера, 19 августа.

«Красиво катались и Майя Хромых, и Даша Усачева, и девочка Лены Водорезовой Лиза Осокина, которая легкая, как воздух. У мальчиков тяжело пока идет вторая половина произвольной программы», — сказала Тарасова, слова которой приводит РИА «Новости».

По ее мнению, девочки справляются с двумя программами уже сейчас. Мальчики тоже тянут, но они идут на четверные прыжки, пояснила Тарасова.

Она выделила Всеволода Князева, самого юного участника прокатов. Специалист отметила, что спортсмен демонстрирует взрослое скольжение.

«Он покорил меня своим скольжением. Давно не видела, чтобы так хорошо катались. Семененко, мальчик Алексея Николаевича Мишина, исполнил хороший четверной», – сказала Тарасова.