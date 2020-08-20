Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заверил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Лионелем Месси, контракт которого истекает в следующем году.

«Месси — лучший игрок мира. Конечно, я бы очень хотел с ним поработать. Лео в одиночку выигрывает матчи для «Барселоны». Естественно, я надеюсь, что он останется», — заявил Куман, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Специалист добавил, что не знает, придется ли уговаривать Месси, но обязательно пообщается и с ним, и с другими игроками. Он подчеркнул, что «Барселона» хочет сохранить форварда на долгие годы.

Напомним, Куман официально возглавил «Барселону» вчера, 19 августа. Он сменил Кике Сетьена, который был уволен после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.