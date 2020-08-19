Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказала мнение о будущем главном тренере сборной России по биатлону Валерии Польховском и его допинг-ореоле.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Резцова отметила, что нельзя сваливать все допинговые дисквалификации на Польховского.

«Не пойман — не вор. Его за руку никто не ловил, что он кого-то обколол или настаивал на приеме запрещенных препаратов. В IBU к нему, насколько я знаю, тоже вопросов нет», — сказала Резцова.

Напомним, экс-президент Союза Биатлонистов России Владимир Драчев отказался рекомендовать Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России из-за его возможной причастности к допинг-скандалам в сборной. Позже новый президент Виктор Майгуров предложил кандидатуру Польховского на утверждение в Минспорта.