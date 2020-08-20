Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Сочи». Как сообщает «Чемпионат», клубы уже ведут переговоры.

Сам футболист заинтересован в переходе, который может состояться в летнее трансферное окно. Вчера, 19 августа, Попов не попал в заявку «Ростова» на матч с «Динамо» (0:2) в третьем туре РПЛ.

Попов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года, до этого он играл за московский «Спартак», который покинул в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний болгарский полузащитник отыграл два матча, но не отметился результативными действиями и получил одну желтую карточку. Его действующий контракт с «Ростовом» истекает следующим летом.

«Ростов» после трех туров имеет три очка, «Сочи» — пять.