Петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем туре текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте встречи: автором мяча стал иранец Сердар Азмун, передачу на него оформил Артем Дзюба. На 26-й минуте ЦСКА ответил голом Николы Влашича с передачи Игоря Дивеева.

Во втором тайме «Зениту» удалось забить победный гол: на 69-й минуте Азмун забил второй мяч в матче, на этот раз — с передачи Вячеслава Караваева.

Матч посетило 28 602 человека по официальным данным от «Зенита».

Таким образом, «Зенит» стал единственной командой, не потерявшей очки за три тура РПЛ, команда Сергея Семака единолично возглавила турнирную таблицу.