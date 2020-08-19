«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции в Кубке Стэнли и вышла в следующий раунд.

Игры Восточной конференции проходят в Торонто на «Скоттиабанк-Арене».

В заключительном матче серии «Тампа» победила «Коламбус» со счетом 5:4, решающая шайба была заброшена на шестой минуте овертайма.

В составе «молний» отличились Тайлер Джонсон, Блейк Коулман, Кевин Шаттенкирк, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт. В трех шайбах «Тампы» принял участие российский форвард Никита Кучеров.

За «Коламбус» забивали Ник Фолиньо, Кевин Стенлунд, Александер Веннберг и Оливер Бьёркстранд.

В следующем раунде «Тампа Бэй-Лайтнинг» встретится с победителем пары «Бостон Брюинс» — «Каролина Харрикейнс».