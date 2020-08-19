Петербургский «Зенит» победил московский ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Оба мяча в составе «Зенита» забил иранский форвард Сердар Азмун. Голевой передачей в первом тайме отметился Артем Дзюба, во втором тайме результативный пас сделал Вячеслав Караваев.

За ЦСКА забил Никола Влашич с передачи Игоря Дивеева.

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Сектор болельщиков ЦСКА тоже не затерялся на стадионе:

Сердар Азмун был выбран игроком матча по версии телеканала «Матч Премьер».

Артем Дзюба стал автором голевой передачи, скинув мяч на Сердара Азмуна.

В первом тайме Юрию Жиркову пришлось оказывать помощь после столкновения с Николой Влашичем. Игрок сумел продолжить встречу.