Главные новости дня из мира спорта за 19 августа — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Бавария» разгромила «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» разгромила французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0. В первом тайме двумя мячами отметился полузащитник «Баварии» Серж Гнабри — на 18-й и 33-й минуте встречи. В первой атаке голевую передачу на Гнабри отдал Йозуа Киммих. На 88-й минуте встречи с подачи с углового забил Роберт Левандовски — это его 15-й гол в текущем розыгрыше ЛЧ.

«Зенит» победил ЦСКА в третьем туре РПЛ благодаря дублю Азмуна

Петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем туре текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Счет в матче был открыт на 20-й минуте встречи: автором мяча стал иранец Сердар Азмун, передачу на него оформил Артем Дзюба. На 26-й минуте ЦСКА ответил голом Николы Влашича с передачи Игоря Дивеева. Во втором тайме «Зениту» удалось забить победный гол: на 69-й минуте Азмун забил второй мяч в матче, на этот раз — с передачи Вячеслава Караваева.

СКА проиграл «Ак Барсу» на товарищеском турнире в Казани

Петербургский СКА уступил казанскому «Ак Барсу» в стартовом матче товарищеском турнире «TANECO Кубок чемпионов». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. Счет в матче открыли хоккеисты СКА на третьей минуте встречи, это сделал Миро Аалтонен. На это «Ак Барс» ответил шайбой Артема Галимова. Первый период СКА удалось завершить с лидерством, вторую шайбу команды забросил Кирилл Марченко. После этого отличались только хоккеисты «Ак Барса»: Дмитрий Юдин, Дмитрий Воронков, Александр Бурмистров и Михаил Фисенко.

«Динамо» обыграл «Ростов» благодаря голам Филиппа и Комличенко

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в третьем туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0. Счет в матче был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте арбитр матча Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Ростова» на Николае Комличенко, его реализовал немецкий форвард Максимиллиан Филипп. На 45-й минуте «Динамо» забило второй мяч в игре: отличился Николай Комличенко с паса Себастьяна Шиманьски.

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в третьем туре РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме «Уфа» открыла счет: Павел Аликин отметился голом уже на второй минуте встречи, передачу на него отдал Олег Данченко. На 18-й минуте «Спартак» сумел сравнять счет благодаря голу Эсекьеля Понсе с передачи Джордана Ларссона. До этого Ларссон не сумел реализовать пенальти, который заработал Понсе.

Смолов спас «Локомотив» от поражения в выездном матче с «Уралом»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт только в середине второго тайма: за «Урал» забил Андрей Егорычев с передачи Дмитрия Ефремова. «Локомотив» спасся от поражения на 87-й минуте: отличился Федор Смолов, передачу на него отдал Дмитрий Живоглядов.

«Ахмат» выиграл у «Ротора» в третьем туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» выиграл у волгоградского «Ротора» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. Матч прошел на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершился со счетом 3:1. Хозяева открыли счет только во втором тайме встречи — забил Владимир Ильин с передачи Олега Иванова на 47-й минуте. Спустя шесть минут «Ахмат» забил второй мяч, автором гола стал Одисе Роши. Затем «Ротор» сравнял счет стараниями Сергея Серченкова, но это не помогло команде зацепиться за очки. Окончательный счет в матче установил Роши, оформив дубль на 61-й минуте.

Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Спортсменка поступала на программу «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика». Предполагается, что Загитова будет проходить обучение на платной основе, его стоимость составит 320 тысяч рублей в год.