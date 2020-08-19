Мюнхенская «Бавария» разгромила французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Баварии».

В первом тайме двумя мячами отметился полузащитник «Баварии» Серж Гнабри — на 18-й и 33-й минуте встречи. В первой атаке голевую передачу на Гнабри отдал Йозуа Киммих.

На 88-й минуте встречи с подачи с углового забил Роберт Левандовски — это его 15-й гол в текущем розыгрыше ЛЧ.

Первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА в сезона-2019/20 стал французский «Пари Сен-Жермен», победивший в полуфинале «РБ Лейпциг» со счетом 3:0. Авторами мячей в этом матче стали Неймар, Хуан Бернат и Анхель ди Мария.

Финал Лиги чемпионов запланирован на воскресенье, 23 августа. Игру примет стадион «Да Луш», Лиссабон.