В ночь со среды на четверг состоялся пятый матч плей-офф Кубка Стэнли НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Аризоной Койотис». Матч завершился победой «лавин» со счетом 7:1.

Наибольший вклад в успех внес стал форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон, который набрал четыре (2+2) очка. Кроме того, дубль сделал. Назем Кадри. По шайбе провели Самуэль Жирар, Джей Ти Комфер и Никита Задоров. Российский защитник забил первый гол и первое набранное очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Единственную шайбу «ураганов» забросил Клейтон Келлер с передач Джейсона Демерса и Дерека Степана.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Колорадо». В следующем раунде этот клуб сыграет с «Вегас Голден Найтс», который выиграл в серии у «Чикаго Блэкхокс» (4-1)