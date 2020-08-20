Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (2:1) снова жестко прошелся по лимиту иностранцев в РПЛ.

По словам Семака, в этом сезоне есть определенный плюс по тому, сколько иностранцев на поле может быть одновременно. Но тренер его противник.

«Я про лимит уже много раз говорил. Лимит — зло. И считаю, что он мешает развиваться», — сказал Семака.

Тренер отметил, что если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, то лимит нужно смягчать. Семак привел в пример заявки других европейских клубов, где также много легионеров, но это не мешает этим игрокам развиваться.