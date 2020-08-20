Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков провел свой первый матч в качестве одного из ассистентов Сергея Семака. «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Дубль сделал Сердар Азмун.

Как отметил посл матче Семак, Анюков вошел в его тренерский штаб и пока акклиматизируется.

«После этого мы его назначим главным по определенному фронту работ», — сказал Семак.

Напомним, что Анюков провел прошлый сезон в составе «Крыльев Советов». Самарский клуб по итогам сезона РПЛ покинул главный эшелон страны. Анюков закончил выступать за самарцев, проведя последний матч еще до пандемии коронавируса.