Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает журналист Левент Явуз в «Твиттере», игрок попал в сферу интересов «Анкарагюджо».

По информации источника, на данный момент стороны вступили в заключительную стадию переговоров. Ожидается, что сделка по 21-летнему словенскому хавбеку будет оформлена до конца текущей недели. Пока неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Напомним, Бийол защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года. Ранее игрок выступал у себя на родине за «Рудар Веленье». Покупка полузащитника обошлась армейцам в 400 тысяч евро. Действующий контракт Бийола с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.