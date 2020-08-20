Российская теннисистка Дарья Касаткина примет участие в квалификации турнира в Нью-Йорке. Изначально соревнования должны были проходить в Цинциннати, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Помимо Касаткиной, в квалификации выступят еще семь россиянок: Маргарита Гаспарян, Анна Блинкова, Анна Калинская, Варвара Грачева, Людмила Самсонова, Вера Звонарева и Виталия Дьяченко.

Первой соперницей Касаткиной станет украинка Катерина Бондаренко. Гаспарян встретится с американкой Шелби Роджерс, Блинкова – с канадкой Лейлой Фернандес. Самсонова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, Дьяченко – с представительницей Сербии Ниной Стоянович. Звонаревой предстоит сразиться с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич, Калинской – с румынкой Патрисией-Марией Циг.

Турнир будет проходить в период с 21 по 28 августа.