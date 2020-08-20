Нападающий «Зенита» Сердар Азмун посвятил голы, забитые в матче с ЦСКА, своей маме.

«Зенит» на своем поле принимал ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе сине-бело-голубых оба гола забил Азмун, у армейцев отличился Никола Влашич.

«Я всегда переживаю и не знаю, что должен сделать, чтобы мама была счастлива в свой день рождения. Я стараюсь сделать всё возможное, и в этот раз, слава богу, мне удалось забить в дерби. Эти два гола посвящаются тебе, мама. С днём рождения», — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме».

После трех туров в активе «Зенита» 9 очков: подопечные Сергея Семака обыграли «Ротор», «Ростов» и ЦСКА.