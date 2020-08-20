Согласно официальной статистике на четверг, 20 августа, в России зафиксированы 4 785 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 942 106, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 170 494 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 110 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 16 099 летальных случаев. За последние 24 часа 6 090 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 755 513 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 255 136 инфицированных, из них 688 — за последние сутки. В Московской области 66 541 зараженных, из них новых случаев — 157. В Санкт-Петербурге добавились 160 пациента, всего 34 647 инфицированных.