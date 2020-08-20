В Кубке Стэнли продолжается четвертьфинальная серия плей-офф. На что поставить в сегодняшних матчах, рассказывает Nevasport.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» в очередном матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли. «Кэпиталз» был в шаге от вылета, проигрывая 0-3 в серии, но благодаря дублю Овечкина и шайбе Кузнецова отсрочил возможный провал. Эксперты рейтинга букмекеров предлагают поставить на тотал меньше 5,5 шайб с коэффициентом 1,63 и не пытаться определить фаворита.

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз»

Серия «Калгари» с «Далласом» переходит в седьмой матч. Дважды «Старз» проигрывали по ходу серии, но смогли разобраться с хоккеем соперников и в четвертом-пятом матчах вышли на равную борьбу. По мнению эксперта «РБ», «Калгари» еще не сказал последнего слова: поставить на победу «Флэймз» можно с хорошим коэффициентом 2,76.