В четверг, 20 августа, состоятся выборы президент Российской федерации баскетбола (РФБ).

Как сообщает Москва.ру, первым зарегистрированным кандидатом стал Андрей Кириленко, который возглавляет организацию с августа 2015 года. В конце июля он был выдвинут сперва удмуртской федерацией, затем московской.

«За время моего руководства РФБ удалось очень многое сделать, но хотел бы выделить три основных направления. Первое — изменение структуры РФБ. Нам удалось создать мобильную и современную организацию. Во-вторых, восстановили взаимоотношения и вернули членство в FIBA. Третий момент — когда я стал президентом РФБ, в стране практически не видели выступлений сборной России», — сказал Кириленко.

На предыдущих выборах главы РФБ у Кириленко не было конкурентов, но в этом году выборы не будут безальтернативными. 7 августа федерация баскетбола Красноярского края выдвинула кандидатуру Эдуарда Сандлера, известного по работе в дальневосточных клубах Суперлиги 1.