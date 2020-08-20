Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сможет дебютировать за «Спартак» до паузы на матчи сборных, сообщает «Чемпионат».

Национальные команды соберутся в начале сентября, после шестого тура чемпионата России по футболу. Подопечные Станислава Черчесова 3 сентября на своем поле сыграют с Сербией, 6 сентября — на выезде с Венгрией.

29-летний Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. До этого он защищал цвета «Зенита», из которого был отдан в аренду в «Сочи». Нападающий подписал с красно-белыми контракт до лета 2023 года. Он до сих пор не дебютировал за команду из-за травмы.