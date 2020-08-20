Английская Премьер-Лига (АПЛ) представила календарь матчей на сезон-2020/21.

Первый матч состоится 12 сентября. Действующий чемпион Лиги «Ливерпуль» в стартовом поединке примет «Лидс», «Челси» в гостях сыграет с «Брайтоном».

«Манчестер Юнайтед» должен встретиться с «Бернли», «Манчестер Сити» — с «Астон Виллой», но эти матчи пройдут позднее, так как «Сити» и «МЮ» поздно завершили выступления в еврокубковых турнирах.

Посмотреть полное расписание матчей АПЛ-2020/21 можно по ссылке.

Напомним, в минувшем сезоне трофей достался «Ливерпулю». Для команды, которую сейчас возглавляет Юрген Клопп, чемпионство стало первым за 30 лет.