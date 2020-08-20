В субботу, 22 августа, стартует четвертый тур Российской Премьер-Лиги.

Открывать программу соревнований будет встреча «Урала» с» Краснодаром», которая начнется в 14:00 по московскому времени. В 16:00 «Химки» На своем поле примут грозненский «Ахмат». В 17:30 стартует матч тульского «Арсенала» с «Динамо», в 18:00 в Петербурге начнется игра «Зенита» с «Ростовом». На 20:00 назначены два матча: «Ротор» — «Сочи» и ЦСКА — «Рубин».

Ещё две встречи состоятся в воскресенье, 23 августа. В 16:30 «Уфа» примет «Ростов», в 19:00 «Спартак» и «Локомотив» сразятся в столичном дерби.