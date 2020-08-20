Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором испанская команда сыграет против «Интера».

Кержаков отметил, что «Севилья» заслужила выход в финал Лиги Европы, так как в полуфинальном матче уверенно обыграла «Манчестер Юнайтед».

«Шансы в финале Лиги Европы у «Севильи» есть всегда, но «Интер» — сильный соперник. Мне очень нравится команда Антонио Конте, ребята показывают очень симпатичный футбол. «Интер» точно не остановится, Конте заставит их прессинговать на протяжении всего матча», — сказал Кержаков, слова которого приводит Sport24.

Экс-футболист добавил, что ключевым игроком «Севильи» является Эвер Банега, также он выделил Хесуса Наваса. По мнению Кержакова, Навас всё такой же быстрый, каким был 13 лет назад.

Финал Лиги Европы состоится в пятницу, 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.