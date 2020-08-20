Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Тамбова» в четвертом туре чемпионата России.

«Самая главная задача — восстановиться, разобраться с состоянием игроков — кто на сегодняшний день готов лучше, кто хуже, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Тренер подчеркнул, что практически все футболисты готовы сыграть. Некоторые вопросы есть лишь по тем игрокам, которые пропустили прошлый матч, пояснил Семак.

«А так — надеюсь, что мы в полном составе подойдем к следующему матчу», — сказал тренер.

Специалист добавил, что «Тамбов» — хорошо организованная команда, которая сильна в обороне, умеет использовать свои качества и контролировать мяч.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Тамбовом» на своем поле в субботу, 22 августа, в 18:00 мск.