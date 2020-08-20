Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывания футбольной общественности о том, что РПЛ — это чемпионат «Газпрома» и Алексея Миллера.

«Есть много разных порталов. Я помню по себе, начало 2000-х, тогда «Зенит» еще не представлял такую угрозу для Москвы. И для нас красной тряпкой всегда был «Спартак». И наши болельщики, и болельщики других команд с удовольствием что-то бы бросили в сторону «Спартака», потому что вот это тотальное превосходство…», — сказал Малафеев, слова которого приводит Sport24.

Он добавил, что сейчас век активности в социальных сетях, поэтому можно увидеть все больше таких высказываний, которые чаще всего публикуются анонимно.

«Если мы посмотрим, как объективно играет «Зенит» — ребят, ну там же не за уши тянут команду! Будьте объективны, команда действительно выглядит лучше», — сказал Малафеев.

Экс-голкипер подчеркнул, что можно любить или не любить «Зенит», но не должно быть вопросов о том, заслуженно ли команда выиграла чемпионат. По мнению Малафеева, «истерия» происходит из-за того, что сильных не любят. Также присутствует и зависть, добавил экс-футболист.