Футбольный клуб «Зенит» поздравил полузащитника Юрия Жиркова с днем рождения. Сегодня, 20 августа, игроку сине-бело-голубых исполняется 37 лет.

«Уважаемый Юрий Валентинович! Вы — настоящая легенда российского футбола! Мы благодарны за бесценный опыт, которым вы делитесь в тренировочном процессе и на игровом поле, за самоотдачу и невероятный профессионализм», — гласит сообщение на сайте «Зенита».

Жирков защищает цвета «Зенита» с января 2016 года. За это время полузащитник отыграл 110 матчей, в которых стал автором пяти забитых голов и 15 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми Юрий дважды выиграл Российскую Премьер-лигу, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны.