К вышедшему в финал Лиги чемпионов «ПСЖ», закономерно присоединилась мюнхенская «Бавария», разгромившая «Лион» в полуфинале (3:0). Закономерно, да не совсем: реализуй французский клуб свои моменты в первые 15 минут игры — еще неизвестно, чем бы все кончилось.

Несмотря на это, «Бавария» ожидаемо в финале, где, конечно, фаворит у букмекеров. Мюнхенский клуб справедливо считают машиной — в период пост-пандемии его игра сверкает бриллиантами. Значит ли это, что у «ПСЖ» нет шансов? Вовсе нет.

Глядя на этот финал, вспоминается ЧМ-2014. Тогда Германия раздавила в полуфинале «Бразилию» (7:1), играла безупречно и считалась несомненным фаворитом в матче за титул против Аргентины, в составе которой были звезды, но без выстроенной командной игры. Тем не менее, финал получился очень упорным, а решающий гол немцы забили лишь в дополнительное время.

Сегодняшний «ПСЖ» чем-то напоминает ту Аргентину даже ролями игроков — Ди Мария исполняет самого себя, Неймар играет в Месси, а Мбаппе — в Игуаина. Как и у той Аргентины, у «ПСЖ» убойная по именам атака, которая сильно превосходит защитную и среднюю линии.

На другой чаше весов сбалансированная во всех отношениях Германия « Бавария». Во всех линиях — сплошь суперзвезды. Сплав опыта и молодости. Особенно впечатляют крайние латерали Киммих и Дэвис, которых смело можно назвать лучшими левым и лучшим правым защитниками мира прямо сейчас.

Но у «ПСЖ» точно будут шансы. Особенно, если «Бавария» продолжит играть также высоко, как она делала это с «Лионом» и «Барселоной». «Лион» показал, как нужно вскрывать команду, которая играет в такой футбол. Однако французский клуб подвела реализация, к тому же выручил Нойер. «ПСЖ» в разы сильнее «Лиона» в исполнительском мастерстве; он может и смахнуть эту «Баварию», в которой есть игроки с отсутствием опыта финальных встреч такого уровня.