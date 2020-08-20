В Москве во время соревнований по эквилибристике произошла трагедия: погибла воздушная гимнастка Елена Кустова.

Как сообщает SlackTribe, инцидент произошел во вторник, 18 августа, на Серпуховском Валу. 37-летняя Кустова участвовала в турнире по слэклайну (хождению по натянутой стропе). В момент, когда спортсменка выполняла одно из упражнений и находилась под стропой, произошла поломка снаряжения. В результате металлический кусок оборудования попал в голову Кустовой.

Скорая помощь прибыла на место трагедии в течение 10 минут, однако спасти спортсменку уже не удалось.