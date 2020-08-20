Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович получил вызов в сборную Сербии на матчи Лиги наций, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

3 сентября сборная Сербии на выезде сыграет со сборной России, а 6 сентября — со сборной Турции на своем поле.

Деспотович стал единственным представителем российской Премьер-Лиги, получившим приглашение в сербскую команду.

Напомним, Деспотович присоединился к «Рубину» в летнее трансферное окно. Ранее футболист защищал цвета «Оренбурга». В минувшем сезоне 28-летний форвард сыграл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил восемь голов, что стало лучшим результатом в «Оренбурге».