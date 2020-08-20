Пользователи, ожидающие выход игры Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED, опасаются, что разработчик сдвинет сроки релиза. Некоторые игроки начали молиться и проводить мистические ритуалы, чтобы игра вовремя вышла в свет

На Reddit пользователь под ником dcig66 продемонстрировал, как проводит ритуал, который, по его мнению, должен помочь игре выйти в срок. Фанат соорудил мини-алтарь, куда поместил фото создателя игры Майка Пондсмита, Киану Ривза и других представителей студии. На видео пользователь зажег свечи и сказал: «Нет переносу».

Стоит отметить, что опасения игроков небеспочвенны: релиз игры переносился уже дважды. Объявление о том, что выход игры откладывается, появлялось за 91 до выхода. Сейчас студия намеревается выпустить игру 19 ноября, а 91 день до релиза приходится на сегодня, 20 августа.